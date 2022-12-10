【愛傳媒游毓蘭專欄】我國有一個行政機關，他們的任務五花八門，平時要管理許許多多外國人士的居留事宜、選舉期間要幫忙查賄、疫情期間要充當疫苗小尖兵，甚至，他們還要抓在全國各地流竄的「逃犯」們。

這就是內政部移民署，一個只有兩千人的機關。

自民國96年移民署成編以來，他們的業務內容不減反爆增，光是逃逸移工就翻了整整三倍多，但15年中，移民署的人力只多了兩百人，其中派出單位的專勤隊和收容所更是只有區區全國八百人，這可能連一個縣警局的規模都不到，但卻要管理全國上下的各種業務，鐘署長雖然說同仁都很優秀不會忙不過來，同仁當然優秀，但就代表人力都沒有短缺嗎？

移民署更嚴重的還是制度問題！上述提到的派出單位裡，四大隊（國境北中南區）都沒有完整的輔助編制，甚至南區大隊在高雄一張一百塊的發票，要送到位於台北的移民署來核銷！中華民國的政府機關裡，有如此奇葩規定的莫此一家。

不論花敬群代理部長會不會就此升任部長，或是未來繼任的部長，之前徐國勇部長答應我會檢討移民署人力，以及組織必要的重建、法規上的支援，都一定要儘快的交代下去，這是已經放置了十五年沒有處理的陳年舊疾，千萬不能每次部長換人後，就拍拍屁股沒當這回事，請給移民署同仁足夠的支持與合理的組織編制！

作者為立委、前警大教授

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