台南市上月10日發生88槍擊案，迄今尚未破案。故鄉在台南的前民進黨立委沈富雄認為，民進黨要從最綠的台南市改革，要不然會落人口實；而這也是國民黨最能夠突破破口的地方。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》表示，因為這次選舉國民黨選得不錯，而打的主軸之一就是黑道；民進黨也很厲害，你要打黑道，所以就順勢而為，反其道而打，你打黑道，我也打黑道，而且成立一個小組，由民進黨南部執政的縣市首長負責。

沈富雄接著指出，因為國民黨在很多地方的議員不過半，議長選舉一定要有其他議員進來，常常為了能夠當選議長，就找無黨籍議員，被質疑可能染「黑」。民進黨就看準這一點，由立委王定宇帶隊，下面有5個人，每一個派系都派出一個，就是要修理國民黨。

沈富雄接著指出，沒想到，台南市的問題反而最嚴重。台南的議員裡頭，無黨籍的最多，有一大堆人。而你罵人家黑，你自己以前也被人家罵過，所以到底誰黑、誰比較不黑，這是非常混亂的。

沈富雄接著指出，88槍擊事件，民進黨立委陳亭妃和議長是最堅持要破案的。而台南市也是最綠的地方，因此民進黨要從最綠的地方改革，要不然會落人口實。反過來講，這也是國民黨最能夠突破破口的地方。