【愛傳媒陳朝平專欄】台灣魷魚、秋刀魚、午仔魚等水產品傳出遭大陸海關禁止進口，陸委會為此對陸方表示嚴正抗議。

中國大陸的食品進口註冊新制，早在去年四月就已公告，今年元旦起生效。台灣銷往大陸的水產品和食品，因註冊未過，陸方在今年八月初就已通知業者補件。八月迄今，民進黨政府忙著邀訪裴洛西、忙著接待美方參眾議員政治獻金勒索團，忙著配合將台積電改簽美積電，對大陸進口註冊新制問題，壓根兒不聞不問！

這回，百餘水產沒過關，主管機關衛福部食藥署都是聽業者說，才大夢初醒！不知陸委會憑甚麼嚴正抗議對岸？還要指責對岸行政怠惰？

掐指算來，蔡蘇政權抗中保台，陸委會「嚴正抗議」的次數不知道已有幾百次了？陸委會儼然已成「嚴正抗議部」，內閣改組在即，或許，應該撤銷陸委會，將其改隸外交部之下，設置「嚴正抗議科」即可！

又即，陸委會副主任兼發言人邱垂正，不正是陳明通的愛徒之一嗎？不知邱發言人的發言，是否抄襲成習，只會嚴正抗議?還是發言如論文，純屬虛構？

至於咱們關心的，其實，就兩點。一是各級中小學營養午餐是否可以餐餐有秋刀魚、午仔魚？一是傳統市場的秋刀魚、午仔魚，是不是可以降價了？如此說來，大陸進口新制，還真是惠台呢！

作者為資深媒體人

照片來源：陸委會官網截圖。

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