【愛傳媒蔡詩萍專欄】賴清德要選黨主席了！以他現在的聲勢，問鼎黨主席不成問題，問題反而是「他當選以後呢？！」

賴清德的實力，在2019年他挑戰蔡英文的連任即可看出，若非當時黨中央主導了遊戲規則，那場初選，蔡英文未必能輕鬆過關。這教訓，當然提醒了賴清德，這回黨主席補選，無論如何不能缺席！不管是代理人入局，還是自己跳進去。

幾經思索，賴清德選擇了「自己選」。

賴清德自己選，當然少了以代理人入局的雜沓迤邐，然而，卻也直接要面對角色的衝突，以及，與蔡英文「總統」的權力矛盾。

為何我要凸顯「總統」一詞？為何我要說「權力矛盾」？執政黨的總統兼黨主席，經過幾次民選總統的實際演練後，大致已形成了政黨慣例，不分藍綠。

之前不是沒有總統想超脫政黨顏色，以全民總統自我期許，但現實是，很難，不但藍綠之間的惡鬥造成全民總統的不可能，即便在執政黨內，亦造成黨政之間協調運作的困難。

畢竟我們的體制不是美國總統制，美國民主、共和兩黨，平日不過鬆散組織，選舉時才轉換為戰鬥單位，總統一旦執政，誰聽過還有什麼民主黨、共和黨的中常會之類的，總統在白宮拍板即定案，頂多跟參眾兩院的多數黨黨鞭溝通就好。

我們也不是內閣制，執政黨首相與內閣全出自議會多數黨，立法與行政一體，透過議會內多數黨黨團運作即是執政黨政策的實踐，哪來什麼議會外的中常會？

所以藍綠雖然看似鬥得很兇，實則兩大黨的組織運作，政黨文化，是非常類似的。黨主席是黨的核心領導，黨機器在誰手上，遊戲規則即跟著主席走，或主導派系走。在野時，黨主席是領導；執政時，黨主席更是領導。

當蔡英文總統請辭主席，要釋出黨權時，她必然知道這是總統跛鴨（lame duck）的開始。回顧2018年大選失利，她請辭主席後，由於她仍要連任總統，因而黨主席黨機器，即便不能直接掌控，她也必須「不讓對手掌控」，這才有卓榮泰、羅文嘉的「過渡型黨中央」的出線！這是特例，不是常態。

但這次蔡英文總統再度請辭主席，她已經不能連任了，且任期只剩不到兩年，一年多之後就要選下屆總統，民進黨內只要人選一出來，全黨都會西瓜偎大邊，這就是蔡英文進一步的跛鴨化，她唯一可能「阻擋」這形勢的機會，是黨內她的派系，或與賴清德不同派系的有共同危機感，因而要與賴清德爭鋒一下。

可是，人氣正旺的賴清德若決心要下來搶黨主席，其他可能的人選，不是人氣不夠（如陳建仁），就是正遭遇難關（如鄭文燦），那事實上，就等於只有賴清德一人能在黨主席的位置上，站穩制高點。

如果說，蔡賴之間確實有矛盾的話，那賴清德掌握黨機器之後，這矛盾便不僅是兩人之間的個人矛盾了，而必然會轉換成「體制的矛盾」。

一，是總統與副總統體制關係的生變。

副總統是備位元首，沒有實權。但執政黨主席可不是用來吃齋唸佛的虛位，或榮譽職，賴清德若已是綠營普遍認為的下屆總統人選，又掌握了黨機器，可以說，他已經是綠營的共主了！

總統身邊的副手，現在成為總統的執政黨主席，請問：是黨領政？還是黨隨政？運作上，它不能沒有尷尬與扞格。

二，是黨與政的體制關係變得很微妙。

剛性政黨的國民黨或民進黨，每週都會在行政院會之前，先有中常會，這是黨領政的慣例。總統兼黨主席，這運作十分清楚，沒人有疑問。賴清德接黨主席之後呢？黨的決議，行政院要買單；但總統仍是行政院長的老闆，閣揆也必須買單，別忘了，總統仍有換閣揆的權力！

於是，在未來一年多裡，勢必出現蔡英文總統領政這一條線，以及，備位元首賴清德領黨再進而也可以主導政治這第二條線，是雙元並進而無礙？！還是矛盾，扞格，隱憂處處？！

說真的，沒有人能斷言。但一個太陽要升起，一個太陽將西下，這是真的，只是過渡階段太尷尬，尷尬則可能造成黨政運作的紊亂。

作者為知名作家

照片來源：蔡英文、賴清德臉書粉絲專頁截圖。

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