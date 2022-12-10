美國公布躉售物價強於預期，引發市場擔憂聯邦準備理事會（Fed）為對抗通膨而持續採取激進升息的立場，美股今天收黑。
道瓊工業指數終場下跌305.02點，或0.90%，收在33476.46點。
標準普爾500指數下跌29.13點，或0.74%，收在3934.38點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌77.38點，或0.70%，收在11004.62點。
費城半導體指數下跌23.716點，或0.86%，收在2721.016點。（譯者：徐睿承）1111210
美國公布躉售物價強於預期，引發市場擔憂聯邦準備理事會（Fed）為對抗通膨而持續採取激進升息的立場，美股今天收黑。
道瓊工業指數終場下跌305.02點，或0.90%，收在33476.46點。
標準普爾500指數下跌29.13點，或0.74%，收在3934.38點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌77.38點，或0.70%，收在11004.62點。
費城半導體指數下跌23.716點，或0.86%，收在2721.016點。（譯者：徐睿承）1111210
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