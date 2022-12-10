受東北季風影響，迎風面持續濕冷，中央氣象局針對北北基宜發布大雨特報；東部也有局部雨勢，中南部維持多雲到晴。最新預報顯示，接下來幾天仍受東北季風影響，到了下周三（14日）一波冷空氣南下，氣溫再度下探！

這波冷空氣原預估達「大陸冷氣團」等級，有望成為入冬以來第一個，不過模式模擬顯示，其強度可能未達門檻。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，冷空氣並不符合台北氣象站14度以下的條件。

吳德榮指出，因「副熱帶高壓」偏強，限制了從極圈跑出來的強冷空氣，這些冷空氣暫時在中高緯度地區流動，台灣受其邊緣影響，雖然濕、冷長達1周以上，但實際更冷的系統，還沒看到。

今苗栗以南因「輻射冷卻」，包括南投中寮13.0度、苗栗公館13.3度，雲林虎尾14.0度、台南後壁14.1度，都有相對低溫。今各地氣溫：北部16至20度、中部13至26度、南部14至28度、東部16至28度。

明起至下周二（13日）東北季風再度增強，北台灣持續濕冷；下周三的冷空氣抵達後，北部平地低溫下探13度，應注意保暖。