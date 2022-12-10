奪冠熱門巴西在8強賽以PK戰敗給克羅埃西亞，總教練提特（Tite）用兵無能遭受外界嚴厲批評，他隨後在記者會宣布交出巴西國家隊兵符。「我的任期結束了，我1年半前承諾過（卸下職務），很多優秀的專業人士可以取代我。還有可以檢討的地方，但這個階段已經結束了。」61歲的提特執掌巴西國家隊超過6年，他原先就計畫在本屆世足之後離開。

巴西前鋒內馬（Neymar）說：「不敢相信發生這種事，感覺像一場惡夢。」內馬做為球隊王牌，被總教練提特安排在PK戰第5個點，但是巴西沒等到第5個點就輸球。提特解釋是在巨大的壓力之下，只有內馬的心理素質最值得信賴。然而巴西在第4點馬基紐斯（Marquinho）踢丟之後就提前出局，可見這個安排有夠糊塗。

另一個問題是巴西在延長賽率先進球，歷來沒有球隊在這種情況下輸球，巴西屈辱地寫下新紀錄。提特挨轟缺乏危機意識，大家都知道克羅埃西亞PK戰很強，但他還是心存僥倖沒有繼續搶攻，最終被扳平而拖入PK戰。

提特說：「我明白我必須負起最大責任，但我們每個人都有責任，這不是英雄與戰犯的問題，有時候我們表現很好，有時候不行，我尊重比賽的結果。」巴西16強賽擊敗韓國隊時不斷跳舞慶祝，提特自己也加入跳舞，如今被媒體嘲笑是不折不扣的「最後一舞」。