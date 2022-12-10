金鐘主持人廖科溢宣佈再婚後，接連遭多名女子揭露醜聞，最後發聲明道歉認了婚內出軌，強調「有了把柄在外遇對象手上」，對此，綜藝天王吳宗憲笑虧：「人帥真好，人醜吃草」，更點名最強狗仔葛斯齊去接他的節目缺，沒想到葛斯齊發文感謝憲哥賞識之餘，更加碼爆料有金鐘主持人「正在偷吃」，引起網友熱議。

吳宗憲日前出席直播活動時，先是笑虧廖科溢：「廖科溢帥啊！人帥真好，人醜吃草，他體力真好，年輕人上山下海之外，枕頭山也上了」，更點名資深狗仔葛斯齊能去接廖科溢的節目，指出：「我覺得葛斯齊口條很好，可以去接廖科溢的缺，我猜他可能要被電視台封殺了」，對此，最強狗仔葛斯齊發文回應此事，他表示感謝憲哥賞識，一直希望他能改行離開狗仔隊，但其實自己更愛跟著藝人四處旅遊飛行，不論住五星酒店或睡車上都願意，因為能紀錄著演藝圈點滴。

葛斯齊爆料「還有位金鐘主持人正在偷吃」。(葛斯齊臉書)

葛斯齊更向吳宗憲喊話：「如果憲哥有機會想全家出遊，想請人拍攝紀錄，我非常樂意無薪參與，只要麻煩提供我機票與食宿就行了」，不過話鋒一轉，無預警加碼爆料：「金鐘主持人外遇對我來說，我已經有點麻痹，因為還有位金鐘主持人正在偷吃⋯！ 對象資料都齊了，就等我有時間去拍就能收網了」，無疑對演藝圈拋下震撼彈，也讓網友好奇表示：「好想知道正在進行中的那位」。