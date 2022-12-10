國民黨台北市議員游淑慧。（圖／本報資料照）

台北市立委補選民進黨候選人吳怡農因曾多次受訪時結巴、答非所問，還遲到並兩度嗆記者，遭藍營政治人物及部分網友批為「草包」。國民黨台北市議員游淑慧更踢爆，吳松山機場遷建的政見，其實是抄襲2002年李應元、2006年謝長廷、2016年黃珊珊、2018年姚文智這4人的政見，這些年來民進黨全面執政卻都沒去做，而吳的抄襲顯然不用功到極點，除了懶惰更是欺騙選民。

游淑慧昨（9）日在臉書發文表示，吳怡農端出松山機場遷建這一個老掉牙的政見，這已經不是欺騙選民而已，而是懶惰跟抄襲。松山機場遷建，2002年民進黨台北市長候選人李應元提出松山機場遷建，2006年民進黨行政院前院長謝長廷選台北市長時再提出。當時的總統都是民進黨的陳水扁，如果民進黨真的有心要做，誰當選台北市長，他們都可以推。

游淑慧進一步指出，2016年接受民進黨推薦的黃珊珊，立委選舉的政見也是遷建松山機場。而後2018年民進黨前立委姚文智參選台北市長時，還是主打松山機場遷建，2022年則改由黃珊珊列為市長參選的政見。這幾年的總統還是民進黨的蔡英文，蔡有背書嗎？蔡有同意嗎？

對此，游淑慧痛批，這20年來，每次這個政見被提出來時，都是民進黨執政。執政時不做，選舉卻一提再提，民進黨是精神錯亂？還是覺得台北市民有健忘症？而吳怡農在這次補選時，居然還敢抄襲這個政見，不用功到極點。這也讓她忍不住質疑「這個政黨到底是懶還是壞？」因為不僅論文抄襲，就連政見也抄襲。