台北市立委第3選區（中山、北松山）補選，民進黨候選人吳怡農8日舉行首場政策發表會，吳被媒體問及2025非核家園能否實現，不僅避答還反嗆，引起熱議。對此，剛選上台北市議員的柳采葳昨(9)日在臉書PO出30秒看完吳怡農政見發表的影片，並認為吳在政見發表會上犯了2大忌。這篇文章引來許多網友回應，「核能流言終結者」創辦人黃士修也留言諷刺「2020年選立委的是吳怡農的替身嗎？」

柳采葳昨日在臉書PO出「30秒看完吳怡農政見發表」的影片，影片中看到吳怡農在面對媒體提問後，突然靜默一陣子，隨後嗆「還以為我在跟她（王鴻薇）的發言人對話」，此外，又發生電話鈴響以及麥克風沒聲音，吳怡農低頭抿嘴的狀況。柳采葳直言，撇開政治立場不說，「這種狀態在一般民間公司應該沒有生存空間吧！」

柳采葳認為，吳怡農在這場政見發表會中犯了2大忌，包括做簡報沒關靜音以及沒做功課，根本不知道自己要講什麼。柳采葳說這種政見發表不如不開，簡直就是災難。

黃士修則回文諷刺「2020年選立委的是吳怡農的替身嗎？」許多網友也紛紛表示「耍帥的金童」、「真的好像小丑假裝很行的樣子，其實一開口就讓人家看破手腳」、「完全不專業，有受過任何簡報訓練嗎？」、「根本看不懂他在幹嘛，如果選上立委還得了」、「整場發表會是『這個...那個...』」、「要講想那麼久」、「又忘詞了嗎？他是不是該上訓練課程再來選會比較好」。

吳怡農參選後爭議不斷，昨受訪時向媒體致歉，並強調接下來幾個禮拜會有更密切的相處，自己會做得更好。