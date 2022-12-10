網路約砲踩雷！一名女網友分享，最近認識一個帥哥，兩人約出來直奔旅館滾床單，沒想到對方的品味糟糕，床上表現更是差強人意，不管怎麼用都硬不起來，導致兩人不歡而散。本以為彼此不再有交集，但原PO隔天卻收到對方轉帳29500元，讓她看傻直呼，這是想包養我？試圖用錢留住我？

一名女網友近日在Dcard上分享，最近在網路上認識一個男生，聊天以後感覺對方人很好，長得也蠻帥的，加上身材又很好，便決定把握機會將人約出來聊聊，卻沒想到初次見面當天，對方竟然就遲到了半個多小時，然後身上傳來濃厚的體味，疑似是剛剛打完球就直奔酒吧來見她，但想著他們是出來約砲的就不計較那麼多。

女網友表示，兩人直奔旅館開房間，但她洗完澡卻發現房間瀰漫著濃濃的煙味，且房間裡還放著難聽的音樂，對方看到她出來就急著抱住她亂摳亂弄，讓她很不舒服，接著又坳說「戴套就硬不起來，所以要無套！」男生的舉動讓她很傻眼，但看著身材不錯，所以原PO半推半就的屈服了。

女網友崩潰地說，誰知道男方就算沒戴保險套也硬不起來，還因此惱羞成怒，覺得都是原PO不夠配合才這樣，最後甚至差點失控對她動粗，好在冷靜下來以後，對方理智回籠，而她也順利安全返家。後來她想了很久，她身高155公分，體重45公斤，擁有D罩杯，感覺對方硬不了，應該不是她的問題。

女網友也說，隔天男方要求加Line說是要把飲料錢轉給她，她沒多想就給了ID，結果卻收到了29500元的轉帳金額，接著對方還誠懇地向她道歉，並表示希望下次可以再見面。而原PO看著這筆錢後覺得很怪，感覺對方是想包養她、用錢留住她。