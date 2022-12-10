葡萄牙前鋒C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在16強對戰瑞士時被罰坐板凳，媒體傳言C羅對國家隊不滿而想要提前離開，總教練桑托斯（Fernando Santos）公開表示，C羅從未跟他說過想要離開，並且他已經和C羅面對面講清楚了。葡萄牙將於8強對決摩洛哥，C羅仍有機會重返先發。

桑托斯說：「我16強比賽當天的午後邀請他到我的辦公室（晚上才開賽），顯然C羅不太高興，畢竟他一直都是先發球員。他質疑我讓他坐板凳是個好主意嗎？但我從自己的角度去向他說明，他接受了，我們開誠布公地討論過了，他完全沒跟我說過要提開國家隊。」

C羅賽前已知被降為替補，他照常和隊友暖身，並且在板凳席一同開心慶祝進球（6比1獲勝）。桑托斯也希望媒體不要再去騷擾C羅了，「你們早該放他一馬了，每次記者會有90%的問題都是在談C羅。」隊友菲立克斯（João Félix）也對於媒體只關心C羅而感到不滿。

好消息是C羅有可能在8強對決摩洛哥時回歸先發陣容，桑托斯暗示說：「沒有人喜歡坐板凳，這很平常，身為總教練就是要面對這種事。贏了球也不代表不會做出改變，摩洛哥是不一樣的對手，他們的戰力很完整，那將是非常不同的比賽。」