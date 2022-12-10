台中市新社第7公墓昨（9）日驚傳命案，林姓男子疑因捲入賣帳戶糾紛，慘遭詐騙集團成員活活打死、棄屍公墓。警方昨日逮捕9名嫌犯，其中還包括一名16歲的楊姓少年；訊後，將9名嫌犯依殺人等罪嫌向法院聲押，楊姓少年交由少年法庭處理。

據悉，38歲林姓男子死者生前為貨車司機，疑與詐騙集團進行帳簿買賣，遊戲規則為單純賣帳簿可拿1萬多元，若人也被軟禁，則可獲利10萬元。林男因不想被限制自由，只想賣帳簿，雙方6日相約在北屯區談判。

嫌犯擔心林男報警曝露詐欺集團身份，要求他和簿子一起「賣」，雙方發生口角談判破裂，當晚多人徒手將林男打死，並從北屯一路運屍至新社第7公墓，嫌犯等同夥將屍體搬至草叢，以圓鍬挖了一小洞後，因公墓陰森森，愈挖愈害怕，於是棄屍逃逸，連埋都沒埋，林姓死者上半身沒入草叢裡，下半身則外露。

中檢複訊後認定，31歲劉男、20歲黃男涉嫌殺人、遺棄屍體，25歲林男涉嫌遺棄屍體，另6人均涉嫌傷害、恐嚇、強盜及私刑拘禁等罪，有串證、滅證及逃亡之虞，將9人向法院聲請羈押，至於楊姓少年則交由少年法庭處理。

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