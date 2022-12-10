法官看懂充滿「台灣國語」的LINE訊息，認定工頭恐嚇，判賠6萬元。新竹一名江姓工頭因不滿張姓男子積欠工程款，傳LINE咒罵卻錯字連篇；又在工地推擠造成張男受傷，兩人鬧上法院。

根據判決書內容，江男2019年7月承攬房屋工程，因請款和張男衍生糾紛，傳訊給張男「我今天不剎剎（殺殺）你這不知天高地后（厚）」、「我們會同規一進（同歸於盡）」。

張男證稱，江男協調時嗆「我今天不揍他我不姓江」，2020年5月又在工地說「我要把你踢下樓去」，結果該年7月張男在工地被江男推倒，造成背部、骨盆受傷，求償醫療費1180元、精神賠償40萬2000元。

江男強調他沒有恐嚇，是張男搬出原屋主公媽未遷、老婆出車禍、工作不順等理由，拖延工程款；張男又趁他情緒不佳偷錄音，兩人爭吵推擠下，才會弄傷對方。

法官認為，江男傳訊雖然錯字連篇，但內容已足以讓人畏懼，又導致張男受傷，審酌其收入後，判江男應賠償醫藥費1120元、精神慰撫金6萬元。刑事部分則被依恐嚇罪判拘役100天、得易科罰金；傷害罪判3月、得易科罰金。