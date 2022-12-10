2022卡達世界盃正如火如荼展開，而這也是阿根廷頭號球星梅西在世界盃上的「最後一舞」，讓全球球迷都十分關注他在場上表現，台灣天團玖壹壹成員健志也是如此，日前他私訊梅西，沒想到竟被本人親自回覆，讓網友直呼：「真假？！」

玖壹壹成員健志8日於IG上曬出一張私訊梅西的截圖，圖中可見健志先是詢問梅西在對上荷蘭的比賽能否「2:0？」，沒想到梅西竟回覆一個OK的表情符號，更反問他是不是玖壹壹的健志，直言喜歡他們七年前的神曲《9453》，貼文一出，立刻掀起網友熱議直呼「太扯了」，連Lulu（黃路梓茵）也回覆「真假！」

不過也有部分網友質疑截圖中，梅西英文的打法有些問題「梅西會這樣打英文才有鬼」，對此，根據《華視》報導，玖壹壹經紀人出面澄清，這張截圖是假的，也表示這是「嘻哈歌手的幽默」，真相曝光後，讓某些網友感到失落及傻眼。

玖壹壹發源於台中，歌曲傳唱度極高且相當接地氣，2012年以《癡情的男子漢》爆紅，而上述提到的神曲《9453》在網路也有破千萬點閱率，2016年他們入圍第27屆金曲獎最佳演唱團體，之後與許多大咖歌手跨刀合作發行的歌曲《嘻哈庄腳情》、《來個蹦蹦》與《Local》也受到相當高的關注。