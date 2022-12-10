臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

台灣178家水產業者因未完成輸銷大陸食品生產企業註冊，導致午仔魚、秋刀魚及魷魚等水產品被拒門外，影響金額達60億。總統蔡英文痛批，對岸再次以突襲方式，讓台灣水產品出口受阻，這樣的做法，對兩岸貿易的正常往來是沒有幫助的。大批網友則狠酸，蔡及民進黨不是一再強打「抗中保台」，如今這個反應令人不禁質疑「雙標」。

蔡英文昨（9）日在臉書發文表示：「昨天，中國再次以突襲方式，讓台灣水產品出口到中國受到阻礙。這樣的做法，對兩岸貿易的正常往來是沒有幫助的。」

蔡英文強調，政府除了嚴正關切，也在第一時間立即啟動因應措施，並請相關單位持續溝通、了解原因。政府也會全力協助漁民，確保漁民朋友生計、收入及權益受到保障。

此文湧入約5000則留言，除部分支持者留言打氣外，也有許多批評聲浪。藥師林士峰留言：「怎麼會是突襲呢？中國不是很早就有發布規定，要求國際所有輸銷中國之食品皆需註冊。總統是笨還是壞？」其他網友則表示：「嚴正關切？整段全部都是空話，有點實際作為好嗎？民進黨不是要抗中保台？」「抗中保台比民生經濟重要，可以不吃飯不賺錢但一定要抗中，餓死窮死也沒關係！」「邊罵對方又想賣東西給對方，這種邏輯很難懂」、「這時又不抗中保台了，妳好雙標」。