檢警單位9日（週五）表示，比利時警方逮捕了希臘籍的歐洲議會議員（MEP）凱利（Eva Kaili），而她同時也是歐洲議會副議長，可能與世界盃主辦國卡達涉嫌賄絡的相關調查有關。

Police in Belgium have arrested Greek socialist MEP Eva Kaili – one of 14 European Parliament vice-presidents – in connection with an investigation into corruption and money laundering involving an unidentified Gulf state. https://t.co/sKk8o8Na77 — DW News (@dwnews) December 9, 2022

綜合外電報導，歐洲議會社會民主黨團（S&D）凱利其他4名來自義大利的與這件案子有關的涉嫌人士一起被拘留了好幾個小時。

比利時檢察官早些時候發表的一份聲明提到了一個波斯灣國家，作為其調查的一部分，但沒有指名道姓，雖然它說被捕的人中有1名「前」歐洲議會議員，但沒有指明他的身份。但比利時媒體報道稱，相關國家是卡達，並稱這名前歐洲議會議員是義大利的潘茲瑞（Pier Antonio Panzeri），他過去在2004年至2019年期間也做為社會民主黨團的議員在歐洲議會中任職。

比利時聯邦檢察官在對首都布魯塞爾的16個地址進行一系列突擊檢查後宣佈了這一次的逮捕行動。「今天的搜查使調查人員找到了約60萬歐元（近新台幣1943萬元）的現金，並且查獲了電腦設備和行動電話。這些內容將作為調查的一部分進行分析。」

調查人員「懷疑一個波斯灣國家（影響）歐洲議會的經濟和政治決定。」聲明稱這是透過直接向歐洲議會中有影響力的人物「支付大筆資金或提供大量禮物 」來實現的。

WATCH: #BNNBelgium Reports@EvaKaili, Deputy President of the EU Parliament, spoke in parliament two weeks ago, praising #Qatar as a "pioneer & model country," before her arrest in a corruption scandal related to the current #WorldCup2022 #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/jw9vpErjdE — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 9, 2022

67歲的潘茲瑞目前是一個位於布魯塞爾的人權組織「打擊有罪不罰」（Fight Impunity）的負責人。

據報道，國際工會聯盟（ITUC）秘書長維森帝尼（Luca Visentini）也在被捕之列。國際工會聯盟對媒體表示，它「知道」媒體的報道，但目前沒有進一步的評論。

世界盃主辦國卡達在面對有關其工人保護和人權記錄的批評時，為改善其形象做出了重大努力。諷刺的是，本週一，維森帝尼才談到卡達在工人權利方面取得的進展表示歡迎，但堅持稱認足球賽結束後，需要繼續保持下去。

在世界盃足球賽的籌備階段，卡達290萬人口中，有250多萬移民工人，他們的勞動條件受到了強烈的批評，雖然多哈已經對其移民勞工系統進行了改革，但批評者堅持認為還需要做更多的工作，以確保這些變化產生影響。