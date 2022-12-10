教召改制，操練內容變得更加精實。一名男網友分享，剛結束5天的教召，感覺這次教召變很操，不僅從頭到尾都要全副武裝，無論颳風下雨都要行軍，且次數也比以前密集許多，引起網友討論，有過來人也說，教召的內容真的改了，比以前還要操。

一名男網友昨天在PTT上發文表示，他剛結束為期5天的教召，不得不說這次教召變得很精實，不僅從頭到尾都要全副武裝的訓練，甚至連下雨都要行軍，且行軍的次數比起新兵訓練的時候還要更緊湊，且每次行軍還要搭帳篷露營，讓大家都累個半死，不知道大家有沒有發現教召變超硬？

貼文引起網友討論，不少人表示，看來說要改制是真的。「去年教召改制，沒看新聞？」、「以前很涼，進去不知在幹嘛，如今稍微精實訓練一下，大家就受不了了」、「 4個月新訓超爽的，沒行軍過，打靶走個路而已」、「好日子過去了」。

另有網友則分享身邊經歷說，同事最近也被教召了，出來以後也分享說，訓練內容變得比以前還要更操。