女星郭書瑤早年出道時，以拍攝廣告走紅，擁有可愛外表和E級棒身材，被網友封為「宅男女神」，近來暫緩演藝事業進修充電的她，仍不忘在社群網站分享日常點滴，昨(9日)曬出一張身穿平口連身牛仔裙的照片，大方露出傲人上圍，火辣身材讓所有人看得目不轉睛。

郭書瑤在臉書曬出業配文，隨文附上火辣養眼照片，只見她身穿平口連身牛仔裙，留著一頭長捲髮，增添輕熟女韻味，還對著鏡頭透出甜美微笑，立刻融化一票粉絲的心，視線往下一移，只見傲人上圍呼之欲出，還擠出一條深邃事業線，白皙肌膚更是吹彈可破，凹凸有致的姣好身材一覽無遺，讓人捨不得將視線移開。

郭書瑤露出傲人上圍，火辣身材讓人看得目不轉睛。(郭書瑤 瑤瑤臉書)

郭書瑤這一系列美照，短短時間就吸引上萬人按讚，網友也紛紛留言：「美又有氣質，水捏」、「從殺很大，被迷到現在」、「什麼耳機？我只看到美女啊」、「穿這樣會失焦」、「人美戴什麼都好看」、「哇！超美女神」、「這種甜美的笑容讓人受不了」、「人美，洋裝也超好看」、「瑤瑤也太好看了啦」、「牛仔洋裝很好看！很適合你」、「為何目測172」。

郭書瑤演藝事業有目共睹，感情生活也備受外界關注，過去承認過和《大學生了沒》節目班底金陽談戀愛，分手後又被拍到和「SpeXial」前成員王以綸約會，當時僅曖昧表示兩人是「戀人未滿」，未料一年後便傳出分手，據悉是郭書瑤性格保守，不太會配合男友需求，導致熱戀期過後感情降溫，最終走上分手一途。