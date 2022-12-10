女星阿諾(凃珊)出道後，曾主持《時尚玩家》走紅，陽光幽默的形象深植粉絲心中，沒想到今年4月她與工程師老公Allen因為個性不合宣布離婚，恢復單身生活，不過她的心情似乎不受影響，近日她專心翻新家中裝潢，當起「水電師傅」，替全室重新配線，忙到最後手掌起了不少的水泡，直呼「我就是苦力女」。

阿諾近日在臉書PO出動手忙水電的照片，可見她穿著灰色上衣搭配棉質長褲，正戴著手套拉動從地上冒出來的管線，她表示，從照片來看很像做個樣子，起初也以為很輕鬆，然而和爸爸拉完家中能拉的管線後(電線、網路線、電視線)，自曝「拉到手掌都要起水泡了」，還附上哭笑不得的符號。

阿諾表示，有翻新老屋經驗的人都知道，全室配線是一個大工程，會花掉不少預算，因此才會親自處理，儘管如此，看著70歲的爸爸在她的新家爬上爬下，內心感到相當慚愧，直說：「年輕人好好賺錢、學好投資！花錢叫別人做完很有成就感的！」

貼文曝光後，演藝圈好友和粉絲很佩服阿諾不畏辛苦，藝人馬國畢笑說：「有考慮轉行嗎？會發現不同的天空」，阿諾累到秒拒：「先不要完全不心動」，粉絲則留言：「珊珊加油辛苦了，弄自己的房子感覺就是不一樣」、「以後可以叫你水電美女阿諾」、「裝潢後入住，肯定會引以自豪」、「阿諾真的很強注意安全。」