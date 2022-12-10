澎湃新聞10日報導，大陸國務院聯防聯控機制綜合組7日公布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（《新十條》）後，方艙醫院改為「亞定點醫院」，對現已在方艙集中收治的人員，有山西晉中、廣東廣州、四川成都等多地，已在收治人員自願基礎上，可選擇回家居家隔離，納入社區管理。不過，也有像內蒙古自治區錫林郭勒盟鑲黃旗地區，明確原則上將繼續集中救治，直到救治或隔離第6、7天連續2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離。

《新十條》對風險區畫定和管理、核酸檢測、隔離方式等工作提出十個方面進一步的優化要求。在針對隔離方式的優化調整中，提出具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。官方解讀稱，Omicron變異株致病性明顯減弱，經臨床觀察，感染後大多為無症狀感染者和輕型病例，無需特殊治療。

這也意味著，目前已被收治在各地方艙醫院中具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例面臨著去留問題。

比如，山西晉中已明確了已在方艙集中收治的人員可選擇回家居家隔離。

據晉中新聞網報導，晉中市疫情防控專題電視電話會7日召開。在貫徹落實好國務院聯防聯控機制的十條意見上，會議提出要重點做好以下工作：

一要精準畫分風險區，整改目前畫分不合理的區域，並第一時間網上發布相關調整資訊；二是不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢，所有卡口可有序撤銷。三是對新檢出的無症狀或輕症陽性感染者、排查出的密切接觸者原則上採取居家隔離管控措施，對現已在方艙集中收治的人員，在其自願的基礎上，可選擇回家居家隔離，納入社區管理。中小學校、幼稚園繼續保持線上教學，具體開學時間根據實際情況另行確定。

而在四川成都、廣東廣州，也傳出了方艙醫院中具備條件的患者可選擇回家隔離的消息。

川觀新聞8日報導，近段時間，成都市第七人民醫院全科醫學科主任梁芳和該院的醫護團隊一直在成都某方艙醫院負責醫護工作。梁芳告訴記者，隨著新的防控政策的推進，具備條件的患者都可以選擇回家隔離，預計方艙內的患者數量將會逐步減少。

廣東衛視官方抖音號8日晚發布視訊顯示，廣州一方艙「大白」已明確喊話稱，「（根據）國務院疫情防控要求，咱們已經解除（集中隔離）了，就是說，今天所有在方艙醫院住院的病人全部可以選擇回家。」

不過，也有地區明確原則上將繼續集中救治。內蒙古自治區錫林郭勒盟鑲黃旗新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告稱，決定從8日起，逐步有序恢復正常生產生活秩序。在該通告提出的多項措施中，針對已轉運至方艙醫院的陽性人員，明確「原則上繼續集中救治，特殊情況可申請居家隔離，救治或隔離第6、7天連續2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離」。