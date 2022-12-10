新北市三重警方昨（9日）下午4時許獲報，三和路一間出租套房有具女乾屍，屋內還點燃大量薰香，而死者女兒林姓女子已伴屍約3個月之久；據了解，王女生前疑似為安慰女兒曾自稱會「死而復生」，因此林女才沒有替她處理身後事宜，三重員警將其帶回調查，得知真相後都相當難過。

這起事件發生在昨（9日）下午4時許，死者是54歲的王姓女子，與林姓丈夫離異後便與25歲的女兒林姓女子同住在三重區三和路一處套房，由於該套房的房東見兩人已積欠多月房租，因此上門查看，結果林女應門時赫然發現王女已成乾屍，嚇得他趕緊報警。

初步研判王女已死2、3個月，屍體已腐化風乾，一旁還點有薰香遮掩屍臭味，伴屍的女兒林女無業，但是精神狀況不佳，平時依靠生父匯生活費維持生計，面對警方詢問時，林女也僅說「媽媽會復活」、「不要跟別人說」。

據了解，這一家人經濟非常不好，導致林女僅讀到小學5年級就肄業，沒有繼續升學，但由於王女迷信宗教，與林姓丈夫發生爭執後便離婚攜女出走，在三重區三和路這處套房與女兒生活約3年，平時靠舉廣告看板打零工維生。

據悉，王女死前疑似因罹患癌症導致腹部積水，根據林女透露，母親死前腹部有脹大的跡象，隨後便在今年9月間於睡夢中過世，但她生前疑似為了安慰女兒曾交代稱「我過世的話，不要破獲我的身軀，也不要下葬火化，有一天神明會附體，我就會復活」，因此林女未替母親處理身後事宜。

而員警也通知林姓前夫到案說明，得知王女過世後林女的生活所需費用都靠他的接濟，因自己也罹患癌症，自顧不暇，才沒發現前妻已經過世。一家人的不幸遭遇，讓三重警方聽完相當難過，紛紛自掏腰包捐款，也將全案轉介新北市社會局及地方團體，盼能協助這一家人渡過難關。

警方初步排除有外力介入，也未發現可疑物品以及遺書，詳細案情有待警方釐清，並報請新北地方檢察署相驗。