副總統賴清德8日宣布參選民進黨主席，總統蔡英文、交通部前部長林佳龍及黨內政治人物紛紛表示祝福。現年77歲，曾任台灣省主席、立委、新竹縣長的民進黨創黨元老林光華表示，蔡對賴的心結看起來是放下了，只是蔡身邊的人還是放不下；2022民進黨大敗，真的要感謝台大幫民進黨「清黨」，有問題或引發社會爭議的人就不要用了。

林光華今（10）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，外界認為蔡英文跟賴清德當年為了黨內初選有心結，但其實蔡、賴2020年搭檔拚大選成功，這些不愉快早就淡化了，看起來蔡對賴是已經放下了，不然不會允許賴代表她出訪，連日本前首相安倍晉三過世也是派賴赴日弔唁，只是蔡身邊的人始終不願放棄，2022縣市長提名連蔡也被架空。

林光華認為，今年本來該派林佳龍選台北市長，而不是派衛福部前部長陳時中，但蔡英文身邊的人就是怕林所屬的「正國會」坐大，否則最終結果不會那麼難看；如果民進黨堅持走民主初選，結局就會不一樣，新竹市、桃園市的結果可能也會翻轉。

針對民進黨九合一選舉大敗，林光華指出，蔡英文受到的傷害最大，也讓賴清德正式扛起擔子。林也強調，民進黨真的要感謝台大，陸續徹查並撤銷抄襲論文得來的學位，台大等於是來幫民進黨「清黨」的，有問題的、在社會引起爭議的人就不要用了。