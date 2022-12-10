中國國家主席習近平當地時間9日在利雅德阿卜杜勒阿齊茲國王國際會議中心出席中國-海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會、GCC）峰會。他談到中國將繼續從海合會國家擴大進口原油、液化天然氣，加強油氣開發、清潔低碳能源技術合作，開展油氣貿易人民幣結算。

習近平和沙國王儲兼首相穆罕默德、卡達埃米爾泰咪姆、巴林國王哈馬德、科威特王儲米沙勒、阿曼副首相法赫德、阿聯大公國富查伊拉酋長沙爾基、海合會祕書長納伊夫出席峰會。峰會決定，建立並加強中海戰略夥伴關係。

習近平發表題為《繼往開來，攜手奮進 共同開創中海關係美好未來》的主旨講話。

新華社報導，習近平在峰會講話時提倡中方與海合會國家要做共促團結的夥伴，共同維護不干涉內政原則，踐行真正多邊主義，又指會支持地區國家通過對話協商化解分歧，構建海灣集體安全架構。

他之後列出未來3至5年的五個重點合作領域，包括構建能源立體合作新格局、推動金融投資合作新進展、拓展創新科技合作新領域、實現航太太空合作新突破，還有語言文化合作新亮點。

在第一項的能源合作上，他稱中國將繼續從海合會國家擴大進口原油、液化天然氣，加強油氣開發、清潔低碳能源技術合作，開展油氣貿易人民幣結算，設立中海和平利用核技術論壇，共建中海核安保示範中心，為海合會國家培養和平利用核能與核技術人才。

路透報導，習近平在講話時也談到，中國和海灣國家應充分使用上海石油天然氣交易中心的平臺，展開油氣貿易人民幣結算。

習近平8日與沙烏地阿拉伯簽署一系列協議檔。

在第二項的金融投資合作方面，習近平指願同海合會國家開展金融監管合作，成立共同投資聯合會，支持雙方主權財富基金以多種方式開展合作，研究舉辦中海產業和投資合作論壇，加強數位經濟和綠色發展等領域投資合作，建立雙邊投資和經濟合作工作機制，加強數字貨幣合作。

在第三項的創新科技合作上，習近平稱願同海合會國家共建大數據和雲計算中心，加強5G和6G技術合作，共建一批創新創業孵化器，圍繞跨境電商合作和通信網絡建設等領域實施10個數字經濟項目，建立中海氣象科技合作機制，舉辦中海應對氣候變化研討會。

至於第四項的航太太空合作，他指中方願同海合會國家在遙感和通信衛星、空間應用、航太基礎設施、航太員選拔訓練等領域開展合作，歡迎海合會國家航太員進入中國太空站，同中國航太員聯合飛行並開展空間科學實驗，歡迎海方參與中國航太任務搭載合作，研究成立中海聯合月球和深空探測中心。

在最後第五項的語言文化合作新亮點，習近平稱中國將同300所海合會國家大中小學合作開展中文教育，同海合會國家合作設立300個中文智慧教室，提供3000個「漢語橋」夏（冬）令營名額，建立中文學習測試中心和網絡中文課堂，舉辦中海語言文化論壇，共建中海人文交流和互鑑雙語文庫。