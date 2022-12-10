70歲老戲骨李立群今年7月從上海返台生活，先前他玩抖音意外衝出高人氣，吸引一票粉絲，離開大陸前表示要回台灣養老，可能不再回大陸了，但強調還是會分享近況，近日他被問到吃飯時身邊怎麼都沒有老婆林麗欽陪伴？他大方表示，因為太太有糖尿病，吃的食物不一樣才需要分開吃，更表示：「自己活明白了，如果較真（計較），那就是煩惱和痛苦」。

李立群早年在李國修牽線下，認識了李國修二嫂的妹妹林麗欽，女方小他9歲，李立群對太太是一見鍾情，兩人交往8個月就決定結婚，生了2男1女，後來李立群上主持人金星的節目，表示自己是在傳統家庭長大，結婚後曾遇到「千古難題」，當年他與母親、老婆同住一屋簷下，李母個性強勢，直到李母91歲過世，太太才透露過去數十年婆媳不合往事，讓李立群直言當年太糊塗，「我都快昏倒，我說妳（林麗欽）太了不起了」。

被問為何沒跟太太一起吃飯，李立群表示是因為太太有糖尿病。（圖／翻攝自一線榜單、李立群微博）

李立群返台生活後，仍常透過網路和粉絲報告聯絡近況，網友發現常看到李立群一個人做菜、一個人吃飯，好奇太太林麗欽怎麼不在身邊？李立群則說，過去因為工作常跟妻子分隔兩地，生活習慣、起床和吃飯時間都不一樣了，林麗欽因為有糖尿病，需要吃低糖飲食，才沒辦法和他同吃一鍋飯，夫妻倆各做自己要吃的飯，「老來伴也有老來伴的秩序」。

上月，李立群出席已故編劇張永祥夫人捐贈劇本活動，透露最近人都在關西山上過退休生活，他表示自己在上海還有房產，已經準備脫手，被問先前在大陸的生活，他指出「廣電局是沒有嫌棄過我的，我對他們也很感恩」，因為不僅讓他去演戲養家活口，更讓他和粉絲結緣，笑指：「這你還不感恩啊？我也沒有丟台灣人的臉」。