中國無預警宣布禁止輸入我國水產品，其中魷魚、午仔魚、鰹魚、秋刀魚影響最大，受影響產值約60億萬元，農委會主委陳吉仲9日舉行記者會，親自說明因應措施。（資料照,趙雙傑攝）

我國逾百家水產業者因未完成輸銷大陸食品生產企業註冊，導致午仔魚、秋刀魚及魷魚等水產品被拒門外，影響金額達60億。對此，資深媒體人尹乃菁舉日本輔導業者完成統計為例，並質疑這不正是農委會應該要做的嗎？尹乃菁直呼有60億水產品受到影響，「這是非常非常嚴重的」。資深媒體人趙少康聽了直呼「有什麼稀奇」，則諷刺表示政府(防疫)紓困有8000億，60億政府給錢就是了。

中國大陸去年4月公布食品進口新制，全球業者須完成註冊才可銷售，依規定共18類食品要由所屬國家或地區主管機關統一送件申請註冊，我方是由衛福部食藥署統一負責「包裹式註冊」，但直到今年6月底，仍有不少業者未完成註冊，遭陸方公告暫停進口，大陸於8月1日通知我方食藥署，補件期限至8月底。

對此，尹乃菁昨(9)日在政論節目《少康戰情室》中質疑，為什麼農委會沒有給予這樣的協助？她舉日本為例，並表示日本在8月份就公布「農林水產省對輸入中國食品製造業者之註冊申請受理」辦法，將所有該申請項目、表格等等都講得非常清楚，並輔導業者在限期之內辦好登記。尹乃菁痛批，這不就是農委會應該要做的嗎？

大陸禁止台灣水產品進口，包括魷魚、秋刀魚、午仔魚等魚種，農委會主委陳吉仲9日指出，這次影響產值恐逾60億，尹乃菁對此表示，「這是非常非常嚴重的」。趙少康聽完則直呼「有什麼稀奇」，並表示政府(防疫)紓困有8000億，60億多少，政府給錢就是了，並高呼「愛國魷魚、愛國午仔魚、愛國秋刀魚、愛國各種魚」諷刺政府。