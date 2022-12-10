自古產婦生產完會坐月子，藝人陳瑋薇分享朋友的經歷，指出朋友生完小孩以後，乖乖聽婆婆的話坐月子，整整1個月沒洗頭，導致頭髮比大便還臭。婦產科醫師詹景全解釋說，不洗頭的傳統是因為過去取得熱水不方便，加上沒有吹風機，擔憂產婦洗頭會生病，但現在只要洗頭後乖乖吹乾，其實沒啥問題。

藝人陳瑋薇近日在節目《醫師好辣》上分享，朋友嫁到南部去，婆婆非常的傳統，生完孩子以後在家坐月子，期間朋友也乖乖聽婆婆的話，整整1個月都沒有洗頭，結果月子結束以後，卻發現頭髮超臭，比大便還要更臭。

陳瑋薇表示，朋友嘗試要梳理一下自己的頭髮，卻發現整頭的味道都超級難聞，讓人超級崩潰，而她聽到這個狀況以後，也無奈感慨地說「孕婦幹嘛要這樣對待自己？生完小孩以後，就把自己弄得漂漂亮亮的就好」。只要洗完頭髮以後，趕緊吹乾頭髮就可以了，不需要完全遵照以前的傳統。

婦產科醫師詹景全則解釋說，現在取得熱水很方便，但過去卻不是這樣，加上古代沒有吹風機，每次洗完頭髮就得要等自然乾，恐會感冒著涼，因此才會說不讓洗頭髮，但古人也衍生出很聰明的做法，那就是拿酒精擦拭頭髮，既可以稍做清潔，但因為酒精揮發速度快，所以頭髮不會濕掉。

詹景全也說，古代斷臍是用裁縫剪刀，而這個剪刀沒有消毒過，所以可能會造成產婦和嬰兒破傷風，而感染破傷風的時候，會出現發燒和全身抽筋的症狀，乍看與感冒症狀很類似，因此才傳出坐月子不可以吹風，因為怕會感冒。