在戀愛時，有些人談得小心翼翼，邊走邊付出，有些人則是轟轟烈烈，覺得對方是最好的，便付出所有，旁人聽勸也無用，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、牡羊座、射手座一旦被對方分手，心中會遭受無比的打擊，認為掏心掏肺的付出，最後只換來對方的一句再見。

▍巨蟹座

一旦愛上，只要成為巨蟹座的人，都將用最柔軟的一面對待，放下防備，默默背起照顧愛護的責任，即便另一半沒說需要，巨蟹座都會默默陪伴，掏心掏肺都可以，但如果被甩，就會無比的難過。

▍牡羊座

牡羊座盲目的自信，總覺得自己選擇就是最好的，不論是對事還是對人，在愛上一個人之後，就會覺得對方是最棒的，旁人提醒都聽不進去，心裡只剩對方，讓旁人無語，這樣的任性，如果被分手了，那種打擊可想而知

▍射手座

射手座很有行動力，經常是想做就去做，無論是付出時間、精力還是錢財，只要是能表現心意的，都願意付出行動，這種為愛燃燒的精神，也在被甩的那一刻，顯得特別悲情與委屈。