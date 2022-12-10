繼日前暫停台灣水產品進口後，大陸海關總署持續以註冊訊息不完整為由，於9日新增一批具指標意義的金門高粱、台灣啤酒、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等台灣產品暫停進口名單。據悉，後續將有更多商品公布。

海關總署網站顯示，台灣生產企業註冊登記28項裡，有11項遭暫停進口，包括金門酒廠、金車、台虎精釀、台灣菸酒，和傳奇酒業、雲山酒廠等。

在飲料及冷凍飲品類別，全部354項裡有123項顯示為「暫停進口」狀態，具指標性的有黑松、維他露、統一、泰山，大西洋飲料蘋果西打，與京都念慈菴、大江生醫、大榮生物、森田生物等企業的註冊項目。

其實早在今年8月間就有網路傳聞指，大陸禁止金門高粱進口，金門縣政府發言人吳伯揚8月4日曾澄清，經查金酒公司至當時為止，在華註冊編號都屬「有效」，尚未受到限制與影響，金酒酒品仍然正常供貨。

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