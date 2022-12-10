【愛傳媒楊德遠專欄】日本人以「神明升天」之名，摧毀宮廟，進而消滅，愛國家、愛鄉土的志節，方便達到殖民的目的。

所謂的神明升天運動，就是將全台廟裡的神明集合起來，送到台灣大學土俗館陳列，找一日，由日本天皇派一位大臣主持儀式。就是說：「神本在天，台灣同胞，將神請到地上，對神大不敬，我天皇特派大臣送神上天」，然後一把火，把神像都焚燒。

因1895乙末戰爭，日本人感受到客家族群的愛國家、愛鄉土的志節，拼命抗日。故日本人在苗栗地區開始推行「寺廟神昇天」運動時，因客家人居多，信仰神明的心理特別濃厚，於是三義五穀宮就被首當其衝，被盯上了。

「五穀宮」開基之神明牌、令旗、金印，是如何躲過日本人以神明升天為名的焚毀？

幸好，當時信眾非常機警，把神農大帝、關聖帝君的神牌，大、小各二面，先是寄放在三義鄉三通嶺的「導善堂」閣樓，暗中膜拜，至於令旗、令印則由當時之廟公者（廟祝）請回家中供奉，因此逃過被升天的焚燒一劫。

現在建中國小旁的導善堂，是1935大地震後的新址。

作者為教育博士，國小校長退休

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