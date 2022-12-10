台中市新社公墓昨天發現男屍下半身外露命案。林姓男子因賣帳戶糾紛，慘遭詐騙集團打死埋屍。檢警獲報拘捕25歲林姓男子主嫌等10人，漏夜偵訊後，將9人各依殺人、遺棄屍體、強盜、私行拘禁等罪嫌，有勾串共犯及證人、湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押。法院今天全部裁准，另1名少年移由少年法庭處理。

據了解，38歲林姓貨車司機，賣帳戶給詐騙集團，雙方約定賣帳戶1萬多元，若人同時軟禁，可獲利10萬元，林男不想被限制自由，只想賣帳戶，但詐團為避免曝光，希望能「人」、「帳戶」一起賣，雙方6日相約在北屯區談判破裂，詐團成員將林男活活打死後，運屍至新社第7公墓埋屍，因公墓陰森，詐團成員才將遺體埋了上半身，下半身還外露，就害怕倉皇逃走。

檢警獲報初步調查，有多名詐團成員涉案，檢警陸續逮捕25歲林男，31歲劉男，20歲黃男及劉男，24歲黃男，25歲江男、周男及陳男，21歲蔡男等9名男子及1名少年。

檢察官漏夜訊問後，將9人依各殺人、遺棄屍體、恐嚇、強盜、私行拘禁等罪嫌，並有勾串共犯及證人、湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押，法官今天裁准，另少年則移由少年法庭處理。

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