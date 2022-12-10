金鐘主持人廖科溢與主播秦綾謙宣佈再婚後，遭多名女子接連控訴劈腿，且手法如出一轍，廖科溢雖在臉書上道歉承認劈腿，但當中卻疑似將矛頭對向小三，讓他挨轟甩鍋推卸責任，對此，美女律師李怡貞除先是發文怒嗆廖科溢外，如今再揭露小三兩項本質。

廖科溢8日在臉書上道歉承認外遇，卻將矛頭指向外遇對象，表示對方逼迫離婚且情緒勒索，更直言「她也應該付出代價，而不是破壞家庭後全身而退」對此，李怡貞就曾怒轟廖科溢「因為外遇而離婚以後再與非外遇對象結婚，外遇的對象就變成箝制情勒等罪大惡極的存在了？！」更提到「希望渣男被收治後就不要輕易放出來，殘害無辜吶」。

然而，李怡貞昨（9）日再度於臉書上揭露小三本質「就是情緒勒索+金錢施惠，鬧翻了就是會變本加厲而已。裝無辜裝可憐真的都無法隱藏爛得爛的事實」文末更以表情符號打出「爛男＋爛女＝屎」，最後在留言處強調「那些證據不足或是正在萌芽的畸戀，愛在曖昧不明時最美。祝福不要清醒後才發現互相都是在踩屎」。

貼文一出，又再度引起網友熱議「沒錯一個巴掌拍不響」、「裝睡的人叫不醒，女人真的要聰明點」、「一個巴掌拍不響！兩個爛的在一起剛好而已！」、「最後一行才是真正的重點啊」、「果然是律師看多事情真實面」。