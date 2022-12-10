今年12月16日起每日下午5時30分至10時，在豐原火車站旁，將舉行葫蘆墩圳水岸花都燈展活動。（台中市政府提供）

內新冠疫情趨緩，加上汛期已過！台中市政府於各水域環境妝點燈飾，讓民眾多走出戶外欣賞水光交映之美。豐原區葫蘆墩圳是中部重要灌溉水圳，今年於16日起每日下午5時30分至晚上10時在豐原火車站旁，將舉行葫蘆墩圳水岸花都燈展活動；展出時間持續到明年元宵節後，讓民眾感受台中不同節慶水岸氣氛。

水利局指出，今年為讓民眾能看見河道不一樣的風貌，該局致力營造水域環境，河道防汛任務告一段落後，將於市區綠柳川布置燈展，水利局同步於豐原葫蘆墩圳開蓋一期水域環境布設燈飾，增添節慶氣氛。

水利局長范世億表示，水利局也辦理二期開蓋工程的規畫設計，未來水岸景觀將延伸至豐原廟東商圈，為豐原地區打造觀光遊憩景點，帶動地方發展。

范世億強調，葫蘆墩圳是民眾散步運動的好地方，歡迎民眾來此遊玩；另鄰近的軟埤仔溪已爭取中央前瞻計畫核定補助1.17億元，目前進行整治工程中，未來將再提供一處優質的水域環境，讓豐原、后里區民感受台中不同的節慶水岸氣氛。