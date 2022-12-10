國民黨台北市大安／文山區議員當選人楊植斗（左）、台北市前議員羅智強（右）。（資料照／陳怡誠攝）

副總統賴清德8日宣布參選民進黨主席，總統蔡英文、交通部前部長林佳龍及黨內政治人物紛紛打氣祝福。羅智強子弟兵、國民黨台北市議員當選人楊植斗表示，綠營重整腳步非常快，目前看來賴已逐漸「定於一尊」，國民黨也應盡快推出2024大選的機制，派出「最強候選人」應戰，以確保兩岸和平的穩健。

楊植斗昨（9）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨目前有將賴清德定於一尊的態勢，整合速度真的很快；反觀國民黨，台北市第三選舉區（中山、北松山）立委補選倉促推出王鴻薇，可見事前並未做好配套方案，類似的事絕不能在2024再度發生。

楊植斗坦言，這次九合一選舉國民黨拿下13縣市執政、6都贏4都，代表國民黨黨主席朱立倫運籌帷幄還是有點實力在，所以應提早把大選的機制端出來，讓國民黨推出最強的候選人，這才是重點。

面對民進黨的迅速整合，楊植斗強調，賴清德若順利當選黨主席，之後應該就會獨大，2024應該就是由他來選；國民黨其實還有些潛在人選，藍營目前局勢仍不明朗，若要與賴競爭就該推出最強候選人，相關機制就要趕快出來，畢竟距離投票也只剩1年的時間而已。