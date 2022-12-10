隨著大陸政府優化調整防疫政策，連花清瘟膠囊等常見抗感冒藥和新冠診療方案推薦藥品，在市場持續緊俏，其中有藥房的連花清瘟膠囊單盒售價較平時暴漲240％。大陸市場監管總局對類似進行核價處理，並發布告誡書明確「九不得」，規範涉疫物資價格等。

綜合陸媒報導，大陸政府防疫優化措施公布後，大陸有藥房的連花清瘟膠囊大幅加價，單盒（48粒）售價由平時約人民幣（下同）30元漲至102元，漲幅達240％。

大陸市監總局核查發現，部分經營者在採購成本變化不大的情況下，12月初開始大幅提高銷售價格。如某家線上藥房銷售連花清瘟顆粒，11月採購價格每盒23.5至32元，銷售價格每盒26.8至38元，但從12月初開始迅速上漲，至12月5日漲到每盒99元。

對此，大陸市監總局9日發布「關於涉疫物資價格和競爭秩序提醒告誡書」，對涉疫物資生產經營者劃出「九不得」紅線，明確要求生產經營者不得違反誠實信用和公平合理原則、不得違反明碼標價規定、不得哄抬價格、不得價格欺詐、不得串通漲價、不得價格歧視、不得虛假宣傳、不得仿冒混淆、不得商業詆毀。

同時，對生產經營者提出自查和整改要求，並鼓勵社會各界舉報違法違規線索，推動社會共治。市監總局將密切關注藥品等涉疫物資價格走勢，指導各地市場監管部門嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法行為，切實維護涉疫物資市場價格秩序。