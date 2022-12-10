俄羅斯總統普丁週五（9日）對媒體表示，在烏克蘭的特別軍事行動本可以更早開始，但俄羅斯曾希望在明斯克協議（Minsk Agreements）的框架內達成解決方案，對於德國前總理梅克爾（Angela Merkel）週三（7日）對於明斯克協議的發表的論述，普丁感到十分訝異和失望。

🇩🇪🇺🇦🇷🇺Putin – about Merkel's words about cheating with the Minsk agreements:"To be honest, it was absolutely unexpected for me. It's disappointing. Trust almost dropped to 0. How to negotiate? About what? And is it possible to negotiate with them? Where are the guarantees? " pic.twitter.com/sQ8ti1xRUH — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 9, 2022

據俄羅斯《塔斯社》（TASS）9日報導，普丁對於德國前總理梅克爾最近關於明斯克協議的說法作出回應：「這僅僅表明，從發起特別軍事行動（SMO）的角度來看，我們所做的一切都是正確的。」

前德國總理梅克爾（2005年至2021年在任）7日（週三）石接受了德國《時代週報》（Die Zeit）採訪時說，簽署明斯克協議（Minsk Agreement）是為了「給烏克蘭時間」，讓該國變得更強大。

🇷🇺🇺🇦🇩🇪 Former German Chancellor Angela Merkel in an interview with the German newspaper Die Zeit:



"The 2014 Minsk Agreement was an attempt to give Ukraine time. They used that time to get stronger, which you can see today. Ukraine of 2014/15 is not Ukraine of today. 1/3 pic.twitter.com/PRd78CCcsO — Jos Quinten (@TaranQ) December 7, 2022

「2014年的明斯克協議是一個給烏克蘭時間的嘗試。它也利用這段時間變得更加強大，今天可以看到。2014-2015年的烏克蘭不是現代的烏克蘭，」

據梅克爾的說法，「大家都很清楚」，衝突已經停滯，問題沒有得到解決，「然而這恰好給了烏克蘭寶貴的時間」。2014年烏克蘭發生國家政變時，梅克爾仍是德國總理，關於解決頓巴斯衝突的明斯克協議是在她的參與下達成的。

對此，普丁表示：「事實證明，沒有人打算執行明斯克協議，」「烏克蘭領導層，正如前總統波羅申科（Petro Poroshenko）所說的那樣，也承認他們不打算對已經簽署的內容採取行動。但我仍然期望其他參與者會對我們有誠意。但事實證明，他們也欺騙了我們，他們的目的是建立烏克蘭的軍事力量，為敵對行動做準備。顯然，說實話，我們找到自己的方向太晚了。也許，我們應該更早地開始這一切，但（過去）我們只是希望我們能夠在明斯克協議的框架內（透過外交）實現解決。」

普丁承認，梅克爾的聲明完全出乎意料、令人失望。「坦率地說，我沒有想到會從一位前聯邦總理那裡聽到這個消息，因為我一直從德國領導人對我們是真誠的假設出發。是的，當然，它站在烏克蘭一邊並支持它，但在我看來，聯邦德國領導層仍然始終真誠地爭取在我們商定的原則基礎上實現解決，這些原則是在明斯克協議的框架內實現的。」

普丁強調：「現在議程上有一個信任問題，而且已經接近於零」。在發表了這樣的聲明後，出現了這樣的問題：如何進行談判，可以談判什麼，是否有可能與某人進行談判，以及保障在哪裡。同時，普丁表示，通過談判達成的解決方案仍然沒有其他選擇。俄羅斯領導人說：「我（過去）已經說過很多次，我們已經準備好達成協議，我們是開放的，但這（梅克爾的論述）讓我們停下來思考我們在與誰打交道，」。