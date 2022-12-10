NBA球星「魔獸」德懷特．霍華德，宣布加盟加入T1聯盟桃園永豐雲豹隊，親民形象完全沒巨星架子，所到之處深受粉絲熱烈歡迎，近來歡慶37歲生日的他，邀來「鄉民老婆」吳卓源參加慶生派對，兩人不僅同框合照，過程中更是互動頻頻，引來網友好奇是否會有後續發展。

創作才女歌手吳卓源，被網友譽為新一代的「鄉民老婆」，先前與NBA超級球星「魔獸」霍華德互追IG帳號，引起網友好奇兩人怎麼認識?根據《鏡週刊》報導，吳卓源還原當時狀況，她提到在時尚活動遇到魔獸，對方主動跟她要IG帳號，接著便互相追蹤，至於雙方當下聊了些什麼話題?她笑稱因為現場音樂很大聲，其實並沒有多聊什麼。

吳卓源曬出與「魔獸」合照，讓諸多粉絲直呼好羨慕。(juliawu94 IG)

魔獸近日在台灣過37歲生日，吳卓源也成為他慶生派對的座上嘉賓，只見吳卓源在instagram限動曬出和魔獸的合照，只見她嘟嘴擺出俏皮表情，雙手還比出YA的手勢，魔獸則是張大嘴巴做出誇張表情及手勢，互動可說是相當熱絡，且毫無生疏感，隨後，魔獸也轉發到自己的instagram限動，看來兩人友情又往前邁進一步。

魔獸轉發吳卓源限動到自己的instagram。( dwighthoward IG)

魔獸日前開直播分享吃火鍋的實況，過程中除了享用美食，也不忘和網友互動，對於被問到能不能講中文，他先是用英文解釋放屁是身體自然現象，接著再用中文說「我每天放屁」，私下搞笑模樣讓網友全笑翻。