2022年卡達世界盃足球賽巴西敗給克羅埃西亞，引起網友熱烈討論，不少人哀嚎買了運彩慘賠錢了，另也有網友腦洞大開直呼，看來巴西輸球是因為在賽前丟貓，意外惹怒了「招財貓」，所以才會輸球，不少人笑說，這就是得罪喵星人的下場。

一名網友今在PTT上發文說，世界公認的足球強國巴西竟然輸球，實在好扯！這場比賽看到起雞皮疙瘩，超級無敵好看，只能說克羅埃西亞太神了，大爆冷門擠進了世足的四強，引起網友熱議。

不少人看傻直呼，巴西球員應該會哭死，巴西王牌前鋒內馬上場也沒用。「太戲劇化了」、「這劇本到底是三小」、「今年世足太扯了」、「克羅埃西亞真的PK之神」、「克羅埃西亞超猛，連兩屆進四強」。

另有網友則開玩笑說，先前巴西在賽前記者會上丟貓，直呼巴西會輸肯定是因為欺負貓貓而被上天處罰，最後才被淘汰的。「天罰真的笑死」、「欺負喵星人的代價」、「那天把幸運貓丟掉了。」