第22屆公共工程金質獎有工程界奧斯卡美名，新北市府今年拿下9座獎項，也是唯一獲得「特別貢獻獎」的地方政府，再度蟬聯六都之冠。

新北市工務局表示，新北市政府今年分別獲得「公共工程品質優良獎」1特優、1優等、3佳作，以及「公共設施維護管理獎」2優等，還有1座個人貢獻獎和1座特別貢獻獎。

新北市政府採購處指出，在公共工程品質優良獎項中，水利局以「新北市新店地區污水下水道系統（第二期）新建工程第二標次幹管」雀屏中選，奪得「特優」獎項。

公共工程品質優良獎「優等」方面，由工務局養工處辦理貼近市民生活的「府中雙城計畫」獲得；「佳作」公共工程，工務局新工處「新北市汐止區公八部分用地新闢工程及周邊環境整理」，在設計階段就導入了汐止「茶葉」、「礦業」、「水返腳碼頭」等地方歷史意象，結合無障礙共融與全齡需求，豐富地方人文特色。

新北市獲獎的「佳作」建築工程還包括觀旅局主辦的「新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業（選煤廠）修復及再利用工程」及城鄉局「土城員和段青年社會住宅新建統包工程」。

瑞三選煤廠修復工程大量使用日據時代所遺留的檜木與杉木，由木匠師透過極大化利用舊木料減少生態破壞，木構屋架並採用日式木構古法榫接，讓民眾可欣賞到木結構的匠藝之美，除是民眾文化教育觀光休閒的場址外，亦重塑了礦業文史風華。

「公共設施維護管理獎」則由養工處「新北市環河快速道路(14K＋960~16K＋149)穿越秀朗橋車行地下道」及高灘處「新海人工濕地」拿下「優等」佳績；同時新工處長王益翔因任內督辦多項重要工程有亮眼成果，榮獲「個人貢獻獎」的肯定。