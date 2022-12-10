2022年即將進入尾聲，有些人在乎自己的感情運勢到底如何呢？而《科技紫微網》運勢專欄指出，獅子座、摩羯座、巨蟹座、金牛座在年底前桃花運非常旺，將有機會與對方擦出火花甚至可確認關係，需多主動出擊，創造相處機會，並可得到好的成果。

▍獅子座

年底前獅子座的桃花熱鬧綻放，能在很多不同的場合結交到新朋友，多跟人聊聊熱門的話題，就能有效篩選出跟自己三觀相似、志同道合的人，部分單身的朋友將有機會跟對象正式確立關係，或者跟剛認識的異性迅速混熟，雖然異性緣很好，走到哪裡都引起旁人的注意，但就算人氣旺，想脫單的話還是要有明確的行動，否則不易有進展。

▍摩羯座

摩羯座在年底前桃花來自朋友介紹，或透過相親等途徑招來異性緣，過程中，會有久違的溫馨與浪漫體驗，若對某人已有好感，宜主動出擊，創造相處的機會，處於試探、曖昧階段的人，建議調整策略，坦率直球對決，能帶給對方一種新鮮的衝擊感，另外記得在各種場合多多發言，表達自己的觀點和喜好，並在裝扮上多花點心思，自然會吸引到興趣相似的人。

▍巨蟹座

水星在年底前進入巨蟹座的婚戀宮，將會遇到聊得來的人，如果有人介紹對象，先不要急著推辭，說不定就能點燃愛的火苗。月中受滿月影響，可能會結束一段無果的暗戀或曖昧，雖然有些感傷，但停止無謂的消耗也是好事一樁，而到了月底，由於進入本年度最後一次水逆期，會被拉入濃濃的懷舊情緒中，不排除跟前任復合或糾纏的可能。

▍金牛座

金牛座在年底前只要好好打扮，多安排一些社交活動，就能輕鬆吸引到不少青睞的目光，桃花也會自動找上門，有些平淡無奇的人，相處之後反而會讓他們有心動感，自信起來，展示自己的長處，部分金牛座會因為工作能力受到對方的欣賞與認可，而進一步發展成辦公室戀情，但受水逆影響，月底感情生活會略有波折，要做好心理準備。