氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今(10日)晨苗栗以南部仍有較強的「輻射冷卻」，5：43全台平地最低氣溫依序為：南投(中寮鄉)13.0度，苗栗(公館鄉)13.3度，雲林(虎尾鎮)14.0度，台南(後壁區)14.1度。今晨迎風面有較多雲層，伴隨降水回波消長，大台北、宜蘭局部雨，北海岸雨較多；菲律賓東方海面熱帶擾動發展中。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日受「東北季風」影響，北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北台濕涼，中南部白天舒適、早晚微冷；日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；各地區平地氣溫：北部16至20度，中部13至26度，南部14至28度，東部16至28度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下週二(11至13日) 「東北季風」增強， 北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；氣溫略降；北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，下週三(14日)比前2波略強的冷空氣南下，但模擬強度已修弱，台北測站約降至16度左右，不符合「大陸冷氣團」定義(台北測站≦14度)，但北台平地最低氣溫仍可降至13、14度，應注意保暖。下週四(15日)白天起至週五(16日)冷空氣漸減弱，氣溫漸回升。下週三至週五持續是迎風面有雨、背風晴的天氣。