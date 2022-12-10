HAPPY GO即起連續二個周末，於新北市的站前廣場舉行消費者活動，以「減塑有你 +1」為主題，支持永續環保。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO新北耶誕城活動攤位，攜帶塑膠實體卡並投入回收箱，每回收一張可獲得HAPPY GO 10點。（HAPPY GO提供）

自12月9日至11日，及12月16日至18日一連二個周末，至HAPPY GO新北耶誕城活動攤位，出示綁定發票手機條碼畫面，免費拿雞蛋糕。（HAPPY GO提供）

本周六、日是新北歡樂耶誕城重頭戲—巨星耶誕演唱會，HAPPY GO也從即日起，連續二個周末於新北市的站前廣場舉行消費者活動，以「減塑有你 +1」為主題，邀請民眾將過期不再使用的塑膠卡面會員卡、信用卡、電子票卡等投入回收箱，每回收一張可獲得HAPPY GO 10點獎勵，鼓勵全民行動支持永續環保愛地球。

攤位也規畫包括「環保兌最大5購厲害」等多項好康，下載使用 HAPPY GO App消費累點，或綁定HAPPY GO App為發票載具、或以App愛心捐點等，有機會抽中gogoro環保電動機車、萬元旅遊金等好禮，更加碼鼓勵民眾將手中零碎點數捐出助公益團體，串聯卡友的暖心，現場出示使用App捐點畫面，還有機會獲神秘好禮。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳計畫出席今（10日）的活動，率先響應將2005年創立時首批印製的HAPPY GO會員卡投入回收箱。梁錦琳總經理表示，公司成立以來，已累積發行超過2000萬張以上的HAPPY GO塑膠卡面的會員卡，因氣候變遷讓永續環保行動刻不容緩，所以將今年訂為HAPPY GO永續環保元年，並宣布不再主動發行實體卡，邀請卡友減塑減碳落實數位化。活動結束後，也計畫將所有塑膠卡片進行永續環保創作，並於明年巡迴展出。

自12月9日至11日，及12月16日至18日一連二個周末、共計六天熱鬧展開，享有四大優惠活動，第一：鼓勵卡友下載HAPPY GO APP，及綁定雲端發票取代塑膠實體卡，有機會抽中iPhone 14 Pro，消費累、兌點再搭配「環保兌最大5購厲害」活動，有機會抽中gogoro環保電動機車。

第二：現場出示「HAPPY GO APP綁定發票手機條碼」畫面，免費拿限量雞蛋糕，如攜帶塑膠卡並投入「愛地球快樂箱」，每投一張可獲得10點，每人最多可獲1000點。

第三：現場參與HAPPY GO環保挑戰賽，挑戰成功可將HAPPY GO 100點帶回家。

第四：凡於活動期間與吉祥物點點，或現場與HAPPY GO相關品牌元素裝置拍照，至HAPPY GO Facebook粉絲團留言，標記#HAPPY GO快樂多一點，即可抽全台唯一樂高馬賽克拍照機體驗。