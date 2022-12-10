一名田姓憲兵與友人一同到小可（化名）及其男友店裡敘舊，隔日凌晨4人轉移陣地到小可與男友家續攤喝酒，田男竟趁小可酒醉熟睡之際，脫去她的下身3件衣物性侵1次得逞，小可清醒後，驚見下身赤裸，床邊還留有不明液體，察覺被侵犯報警提告；法官依犯乘機性交罪判處田男有期徒刑1年8月，宣告緩刑4年。

據判決書指出，田男為憲兵上士，他與友人於今年2月16日晚間某時許，一同前往小可與其男友任職之店內敘舊，4人於翌（17）日凌晨0時許，又改至小可住處內飲酒後，田男竟見小可已酒醉，認有機可乘，利用小可因泥醉已意識不清、熟睡而陷入不能或不知抗拒之狀態，褪下她所著內褲、內搭褲、外搭長褲後，性侵1次得逞，小可清醒後，見其原所穿著內褲、內搭褲、外搭長褲均遭褪去，且床邊有不明液體，經回想後察覺有異，報警處理。

法官審酌田男因一時欠缺審慎思慮而無法妥適控制情慾，竟利用小可熟睡而不知抗拒之際與之性交得逞，顯不尊重他人之性自主決定權，所為實屬不該，但考量田男坦承犯行，且與小可以50萬元達成和解，並已依約賠償20萬元，小可也表示願意，因此法官依犯乘機性交罪，判處其有期徒刑1年8月，緩刑4年。

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