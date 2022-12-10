北勢國小百週年校慶系列活動，今天校慶活動以運動會方式進行，精彩熱鬧。(台中市政府提供)

盧秀燕指出，北勢國小致力於開發學生多元智慧及提供學生學習的舞台，全體親師生共同耕耘，尤其偶戲蟬連全國七連霸冠軍，能文能武相當值得嘉許。(台中市政府提供)

台中市沙鹿區北勢國小今天上午舉辦100周年校慶運動會，校慶系列活動從今年1月起陸續展開，有彩繪校園寫生著色比賽、校慶揮毫、師生校友藝文展、校友回娘家感恩活動等。市長盧秀燕與學校師生家長，和就讀北勢國小三代的祖孫共同施放彩色汽球，慶祝北勢國小生日快樂。

北勢國小百週年校慶系列活動，今天校慶活動以運動會方式進行，精彩熱鬧。

台中市長盧秀燕、教育局長楊振昇及市議員楊典忠、王立任等，歷屆校友代表等，一起共襄盛舉。

盧秀燕指出，北勢國小致力於開發學生多元智慧及提供學生學習的舞台，全體親師生共同耕耘，在棒球、桌球、偶戲、閱讀教育、資訊應用、行政資訊化上都有豐碩的成果，尤其北勢的偶戲蟬連全國七連霸冠軍，能文能武相當值得嘉許。

盧秀燕說，這四年市府教科文支出占總歲出比率為六都第一，天下雜誌公布評比台中市榮登「教育王」；為提供孩子們更好的學習環境，近年來爭取中央補助；市府也編列預算補助北勢國小經費，進行智慧教室設置、遊戲器材更新、電力改善及冷氣裝設、RFID智慧圖書館，改善教學環境，未來市府會持續投入更多的教育資源，提升教育品質。

校長王慶祥說，北勢國小由「北勢好棒」出發，一棒接一棒，棒棒相傳導引出校園、行政、教師、學生、家長、文化好棒等經營重點，以六大好棒為主軸，將學校打造成一個學習樂園，期許未來100年北勢國小培育更多優秀子弟成為地方光榮與驕傲。