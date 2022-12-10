Lionel Messi said "What are you looking at, stupid" to Wout Weghorst after the Netherlands striker approached him to ask for his shirt.



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阿根廷在8強戰擊敗荷蘭之後，雙方仍瀰漫著火藥味，當家球星梅西（Lionel Messi）槓上荷蘭總教練范豪爾（Louis Van Gaal），梅西還在阿根廷媒體直播的訪問時對旁邊的荷蘭球員嗆聲：「你看什麼看，笨蛋！快走啊。」鏡頭沒有照到梅西在嗆誰，外媒稍後報導被嗆的是荷蘭前鋒韋格霍斯特（Wout Weghorst）。

范豪爾賽前提到，「梅西是是最危險的球員，但球在對方腳下的時候他做不了什麼。」這段話讓梅西非常不悅。比賽中雙方還爆發衝突，

第89分鐘阿根廷中場帕瑞德斯（Leandro Paredes）在荷蘭板凳區旁邊犯規，又一腳把球踢出界外，導致荷蘭板凳球員衝出來理論，范戴克也在其中。裁判發出大量的黃牌，阿根廷全場8張，荷蘭也有6張。

Emi Martínez: “I fu*ked you twice! twice! you bi*ch.”



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阿根廷這場比賽踢得較好，但是替補上陣的荷蘭前鋒韋格霍斯特在正規賽最後階段，包含傷停補時一連攻進兩球，將阿根廷拖入延長與PK戰。餘怒未消的梅西賽後看見韋格霍斯特，毫不客氣對他嗆聲。

開嗆的不只梅西，阿根廷門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）在PK戰撲出兩球，賽後他打著赤膊慶祝，還對著荷蘭球員用英文大罵髒話：「我幹掉你們兩次，兩次！」解決荷蘭之後，阿根廷將與克羅埃西亞爭奪決賽門票。