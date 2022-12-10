國民黨立委李貴敏。（圖／取自李貴敏臉書）

國防部部長邱國正7日在立法院表示，年底前會公告義務役兵役延長方案，總統府發言人張惇涵卻稱「目前沒有確定時程規劃與定案」，引發輿論譁然。國民黨立委李貴敏痛批，她質詢邱兵役相關問題，以及國防部有無「避戰而不引戰」的規劃與準備，不料邱竟不願正面回答，而以「我智商低，希望委員問簡單點」一語模糊帶過，她忍不住直呼「讓人傻眼」。

李貴敏昨（9）日在臉書發文表示，選後兵役延長聲浪沸沸揚揚，她也因此質詢邱國正，兵役是否延長？是否會演變成「全民皆兵」？同時國防部有無「避戰而不引戰」的規劃與準備？不料，邱對此重要問題竟不願正面回答，而以「我智商低，希望委員問簡單點」一語模糊帶過，讓人傻眼。

李貴敏指出，兵役到底延不延長？有說要延長1年，也有說要延長2年，到底規劃如何全民都想知道。邱國正才在立法院表示年底前會公告方案，總統府發言人隨即表示「目前沒有確定時程規劃與定案」，在在都讓人莫衷一是。

對此，李貴敏強調，她質詢邱國正的問題都是國家等大事，可惜的是，邱依舊官話不斷，因此她才提醒，除了要避免挑釁和誤判外，也要有具體規劃及行動，但對於這樣善心的提醒，邱卻始終不肯認真回覆。李表示，官員依憲法有在立法院備詢的義務，此即代表民主政治中，行政部門須對民意負責、接受民意監督的普世價值，如部會首長能正面回答，就會是執政者與民意間溝通的最好管道；反觀綠營執政後，執政團隊總是敵視在野立委的質詢，甚至認為在野立委在找麻煩，心態實在可議，實在是顛倒了以民為主的基本原則，更是對民意政治的一大傷害。