大陸禁台灣水產業者產品外銷大陸，台灣啤酒、金門高粱、黑松沙士也被禁。台北市長柯文哲今直言，正確的講叫騷擾戰，這只是雙方關係不好在過招，他呼籲台灣海峽的距離是固定的，但人心的距離是變動的，大陸要思考一下，對台灣這樣做只是讓台灣人跑得更遠。

柯文哲今天出席「為公參做體檢」活動表示，台灣出口的43％還是到中國大陸，其實兩邊明明交易額就這麼大，然後每天都在過招，不要看農產品輸出項目被禁一大堆，相對整個出口額，其實占的比例很小，明白的講，雙方都還在過招，不過兩岸關係長期以來就不好，怎麼去改善兩岸關係，這是要思考一下的。

至於金門高粱、沙士等都被禁，且傳出下周會禁更多，柯文哲表示，台灣對外的出口金額大陸占43％，所以其實現在目前正確的講叫騷擾戰，因為事實上對金額最大的電子產品現在都也沒有在動，所以這只是雙方關係不好在過招。

柯文哲說，「這不好啦」，台灣海峽的距離是固定的，但人心的距離是變動的，相信大陸要思考一下，對台灣這樣做只是讓台灣人跑得更遠。