33歲台語歌手郭婷筠和老公彭正結婚3年，育有1子「彭Q」，一家三口定居在高雄，昨(9日)她跟彭正同時拋出懷二胎的喜訊，並宣布肚裡懷的是男寶，笑喊：「QQ要當哥哥了，我們從一家三口晉升一家四口啦，期待明年『澎澎』的出生」，更直喊「我們家要變成男生宿舍了」，消息曝光後，粉絲紛紛留言祝福。

郭婷筠與彭正一直有拚二胎的打算，因此沒特意避孕，如今終於盼來肚裡的小兒子，她透露三歲大的QQ很開心能有弟弟，「每天都跟我說很愛弟弟，謝謝老天爺給我們第二個禮物」，彭正則開玩笑說「我們家陽氣超重，QQ每天都會摸『澎澎』，期待明年澎澎的出生」，難掩內心的喜悅。

事實上，郭婷筠懷上大兒子前，曾被診斷出多囊性卵巢症候群，身體不易受孕，讓她一度非常擔憂，沒想到，她今年3月補辦婚宴時，成功甩肉30多公斤，得以穿上低胸白紗展示前凸後翹的身材，現在更如願懷上二兒子澎澎，據悉她目前已懷孕5個月，預產期是在明年4月以後。

郭婷筠今年3月補辦婚宴時，展示甩肉30多公斤的纖細身材。(圖/中時資料照)

對於郭婷筠的懷孕喜悅，粉絲湧入留言區道賀：「哇！恭喜你們，之後有兩個寶貝兒子看來屋頂要掀掉了」、「婷筠美女晚安平安吉祥，恭喜再加一寶」、「彭正婷筠替你們開心，有新成員加入！」，歌手蔡家蓁則誇獎她的好身材：「恭喜，但我只想問，為什麼有澎澎了還這麼瘦」，郭婷筠笑回：「重點小朋友夠大夠健康，媽媽體重目前維持的還可以」，並謝謝大家這麼熱情送上祝福。