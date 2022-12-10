樂天啦啦隊人氣成員琳妲（林羿禎），也是百萬網紅團體「反骨男孩」團員之一，擁有甜美外型及性感身材的她，在IG上有74萬粉絲追蹤，經常在社群上分享生活點滴，近期她到泰國旅遊，上傳一段在桂河大橋上熱舞的影片，讓網友看了直呼「超暈」。

琳妲9日在IG上傳一段在泰國邊境有著「死亡鐵路」之稱的桂河大橋上跳舞的影片，片中她身穿白色低胸碎花洋裝，露出豐滿上圍，隨著音樂扭腰擺臀，文中寫下：「踩著歷史悠久的鐵路，一面是懸崖、一面是河流，風景真的超級美，但有懼高症的要注意安全」。

影片曝光後，引來粉絲暴動「風景真的好美有妳更加分」、「有夠可愛，又很性感，拍的地點，很刺激」、「鐵軌好震，我的天！」、「辣～～跳舞好好看」、「這樣犯規喔」、「有輕微餘震哦~」。

事實上，位在泰國與與緬甸邊境北碧府的「桂河大橋」，是在日軍佔領泰國邊境時期，強迫戰俘建造的鐵路，當時為了能在17個月內完成，興建過程中犧牲了無數生命，因此才被稱為「死亡鐵路」，這段歷史故事也被翻拍成同名電影。