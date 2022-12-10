開放民營銀行新設迄今甫逾30年，台灣金融版圖生態大幅改變，也驚險度過三大金融危機。多位跨足產、官的財金學者齊集「看診」，檢視其成效與影響。新世代金融基金會董事長陳冲在專題演講中指出，金融自由化彌足珍貴，但也必有代價，要搭配很多措施；每一階段都要「世紀之問」：隨時檢討，不能自滿。

劉大中教授紀念演講會暨蔣碩傑教授紀念研討會9日以「金融開放三十年」為題，邀請陳冲專題演講並舉辦演講會，銀行公會、中研院經濟所亦參與隨後的研討會。身兼劉大中先生教育文化紀念基金會、蔣碩傑先生文教基金會董事長的許嘉棟表示，在緬懷劉大中教授和蔣碩傑教授一生對台灣經濟研究貢獻的同時，更應實踐學者提出經濟政策建言及規劃的努力。

主辦單位指出，台灣的金融體系一直處於政府的嚴格管制之下。主要的金融管制措施，從准入限制、金融機構公營，擴及利率與外匯管制等。30年來，台灣推動金融改革開放措施，值得史記的主要項目有：開放民營金融機構新設、公營金融機構改制民營、利率自由化與放寬外匯管制等。其中，1991年的開放民營銀行新設，以及2001年的金控成立，是對台灣的金融發展產生相當重大影響的兩件大事。

陳冲曾在2008年底出任金管會副主委，全球金融危機爆發，台股跌到腰折。他指出，政府於1983年成立銀行法研究小組，醞釀以利率、匯率為主軸，是金融開放「有節奏的超前佈署」，爾後才有1989年刪除銀行法第41條管制銀行存放款利率的規定，施行利率自由化，開啟台灣金融鬆綁，受到國際矚目，他以「4P」（ price, product, presence, player）來詮釋，台灣特殊在於「player」，少了PLAYER，其它3P皆無法實踐。而且每一階段的4P都有新意義，每一個時代的每一個P都有它的新生命。

上海商銀獨立董事曾國烈亦出任過財政部金融局局長。他表示，金融開放後第一個10年，爆發本土金融危機，先是3年時間溝通協調銀行法修正案，再等3年歷經19次朝野協商，完成修正金融重建基金條例，徹底改變我國金融體質及存保制度，銀行業逾放得以大幅下降、備抵呆帳覆蓋率大幅提升！陳冲則形容這是「上帝之手難免」，減災用的滅火器不能沒有，但不能常態化，也最好不要用，「用了一次，別人會要求再用」。